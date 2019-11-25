7 milyonu 65 yaş üzeri vatandaşa müjde! Her ay 637 lira verilecek!

65 yaş aylığı başvurusu oldukça merak ediliyor. Türkiye'de 82 milyonluk nüfusun, 7 milyonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan oluşuyor. Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından '65 yaş aylığı' adı altında maaş bağlanıyor. 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önce üç ayda bir yatırılan bu maaş, Eylül 2018 itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı.

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NEDİR?

2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: 'Yaş', 'gelir' ve 'sosyal güvence'. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

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