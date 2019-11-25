memurların maaşı ve aile yardımı artacak. Maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre, 2019'un ikinci yarısında enflasyonolacak ve memurlarafark oluşacak.