Ocak'ta memurların maaşı ve aile yardımı artacak. Maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.82 olacak ve memurlara yüzde 1.82 fark oluşacak.
- Ekonomi
- 25.11.2019
- Gazete
Memura Ocak'ta çifte kazanç | 2020 Ocak ayı memur maaşları ne kadar olacak?
Ocak’ta memurlara yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı bekleniyor. Peki bu oranlarla en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2 çocuklu memurun aile yardımı ne kadar olacak? 2020 Ocak ayında yapılacak memur maaşı zammıyla ilgili detaylar haberimizde...
Ocak'ta memurların maaşı ve aile yardımı artacak. Maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.82 olacak ve memurlara yüzde 1.82 fark oluşacak.
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