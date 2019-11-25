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a Ocak'ta çifte kazanç | 2020 Ocak ayı memur maaşları ne kadar olacak?

Ocak’ta lara yüzde 4 ma ilaveten yüzde 1.82 farkı bekleniyor. Peki bu oranlarla en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2 çocuklu memurun aile yardımı ne kadar olacak? 2020 Ocak ayında yapılacak memur maaşı zammıyla ilgili detaylar haberimizde...



Ocak'ta memurların maaşı ve aile yardımı artacak. Maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.82 olacak ve memurlara yüzde 1.82 fark oluşacak.

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