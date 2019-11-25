Dolar son dakika... Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başladı. 25 Kasım'a 5,7130 seviyesinde başlayan dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Piyasaların gözü bu hafta ABD ve euro bölgesinden gelecek haberlere çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI