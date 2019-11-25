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  • 25.11.2019 08:26
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 08:26

son dakika yükselişte! 25 Kasım ve oldu? Döviz kurları alış satış fiyatı

da son dakika... nda yatay seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta 5.70'in altını gören dolar 25 Kasım'a 5,7130 seviyesinde başladı. Bu hafta yoğun veri gündemi bulunmuyor. Piyasalar TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başladı. 25 Kasım'a 5,7130 seviyesinde başlayan dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Piyasaların gözü bu hafta ABD ve euro bölgesinden gelecek haberlere çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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