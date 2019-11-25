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  • 25.11.2019 18:09
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 18:09

! 25 Kasım dolar ve ne kadar oldu? Piyasalarda canlı alış satış fiyatı nedir?

Global piyasalarda değer kaybetmeye devam eden dolarda inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başlayarak 5,7130 seviyesinde işlem gördü. Piyasalardaki son durum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 25 Kasım ve oldu sorusu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Peki, 25 Kasım dolar ve oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

Piyasalardaki güncel durum hakkındaki son gelişmeleri takip edenler dolar ve euronun ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Dolar kurunda yatay seyir devam ederken geçtiğimiz hafta 5.70'in altını gören dolar güne 5,7130 seviyesinde başladı. Piyasalar TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, 25 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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