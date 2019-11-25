Piyasalardaki güncel durum hakkındaki son gelişmeleri takip edenler dolar ve euronun ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Dolar kurunda yatay seyir devam ederken geçtiğimiz hafta 5.70'in altını gören dolar güne 5,7130 seviyesinde başladı. Piyasalar TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, 25 Kasım dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?