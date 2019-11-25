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  • 25.11.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 18:18

Araç sahiplerine müjde! e indirim geldi...

in litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek. Pompa fiyatlarına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak indirimin kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim in pompa fiyatına ortalama 6 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 2 kuruşluk kısmı, devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı gelirinin yerine konulmasında kullanılacak.

Buna göre, 'da ortalama 6,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi 'da 6,52 liradan 6,46 liraya, 'de 6,60 liradan 6,54 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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