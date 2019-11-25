Bir bankadan daha faiz indirim müjdesi! TEB, INGBank, Ziraat, Halkbank, İş, Akbank kredi faiz oranı ne kadar?

Kredi çekerek ev ve araba almayı ya da borçlarını kapatmayı düşünen vatandaşlar bankaların ardı ardına kredi faiz indirimine gitmesiyle birlikte güncel faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle vatandaşlar son iki ayda bankalar tarafından kendilerine sunulan teklifleri merakla inceliyor. ING Türkiye'nin yakın bir süreçte konut kredisinde indirime gittiğini açıklamasının ardından bugün TEB'den indirim müjdesi geldi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü açıkladı. Haberimizin içerisinde TEB, INGBank, Ziraat, Halkbank, İş, Akbank kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka güncel faiz oranları...

0,98'E DÜŞÜRDÜ

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka ile ilk defa tanışan ve borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde, yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor.

Sadece tek seferlik tanışma faizi olarak kullanılabilen, vade seçeneklerinin 3 ay ile 60 ay arasında değiştiği "Hoş Geldin" kredisinden yararlanmak isteyen yeni TEB müşterileri, başvurularını TEB şubeleri, telefon bankacılığı, CEPTETEB mobil ve teb.com.tr web sitesi üzerinden yapabiliyor.

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