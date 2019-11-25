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  • 25.11.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 18:40

25 Kasım gram, tam, yarım ve çeyrek ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatları

Altın özellikle son dönemlerde pek çok vatandaş tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. 25 Kasım Pazartesi günü nda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 25 Kasım gram, tam, yarım ve çeyrek oldu? İşte canlı alış satış fiyatları...

Son aylarda on binlerce kişinin yatırım amacıyla altına yöneldiği görülüyor. Bu kapsamda piyasalardaki güncel durumu takip eden vatandaşlar özellikle "altın fiyatları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,24 artışla 269 bin 820 liraya yükselmişti. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 25 Kasım gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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