Son aylarda on binlerce kişinin yatırım amacıyla altına yöneldiği görülüyor. Bu kapsamda piyasalardaki güncel durumu takip eden vatandaşlar özellikle "altın fiyatları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,24 artışla 269 bin 820 liraya yükselmişti. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 25 Kasım gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?