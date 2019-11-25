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1.6 milyon işyerine 11 milyon çalışana destek

Başkan 'ın yılın başında açıkladığı ' ve ' milyonlarca kişinin bütçelerine doğrudan katkı yaptı.

1.6 milyon işyerine 11 milyon çalışana destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın başında açıkladığı 'İş Dünyası ve İstihdama Destek Paketi' milyonlarca kişinin bütçelerine doğrudan katkı yaptı. primi, vergiler, bölgesel , yatırım desteklerinden yararlanan işyeri sayısı 1 milyon 636 bine ulaştı. İşletmeler toplam 14 teşvikten 11 milyon çalışanı için yararlandı. 2 milyona yakın çalışana 10 milyar lirayı aşkın asgari ücret desteği sağlandı. 1 milyon 14 bin işletme 7 milyon 319 bin çalışanı için 5 puan prim indiriminden yararlandı. 1.5 milyona yakın çalışan için bölgesel istihdam teşviğinden faydalanıldı.


Hazal ATEŞ

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