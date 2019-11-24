Altın fiyatları son dakika... Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak bilinen altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.20 itibarıyla 1.465,74 dolardan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Kasım canlı altın fiyatları... Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Kasım canlı altın fiyatları. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

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