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’ye yatırıma devam

Genel Müdürü , Renault'un 'de faaliyetlerini 50 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye pazarına, Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz ve burada yatırımlara devam edeceğiz. Gelecek yıl göreceksiniz çok güzel araçların lansmanını yapacağız" dedi.

Türkiye’ye yatırıma devam
OYAK Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Renault'un 'de faaliyetlerini 50 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye pazarına, Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz ve burada yatırımlara devam edeceğiz. Gelecek yıl göreceksiniz çok güzel araçların lansmanını yapacağız" dedi.

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