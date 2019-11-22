Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta, ekim ayı başından bu yana ilk kez 5.68'li seviyeye düşmüştü. Dünkü işlem gününe 5.6968 seviyesinde başlayan dolar/TL kapanışta hafif yukarı yönlü seyir izledi. Piyasalar, TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasında olası bir ticaret anlaşması konusunda beklentilerin artmasıyla İtalya hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 yükselerek, 403,98 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 artarak 5.893,13 puana yükseldi.