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  • 22.11.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 21:12

Kredide 0.98 fırsatı duyuruldu! TEB, Ziraat, Akbank, Garanti, Finans, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar?

hakkında arama motorlarında sorgulatmalar son dönemlerde arttı. Kredilere talepte bankaların konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesiyle birlikte artış yaşandığı görülüyor. Kamu bankalarının ardından özel bankalarında teker teker faizde indirime gitmesiyle birlikte on binlerce vatandaş kredi talebinde bulundu. Son olarak bir banka daha faiz oranını 0.98'e indirdiğini açıkladı. Bu kapsamda özellikle son dönemlerde TEB, Ziraat, Akbank, Garanti, Finans, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Kredide 0.98 fırsatı sunuldu! İşte güncel faiz oranları

İlk olarak kamu bankaları tarafından başlatılan, ardından özel bankalarında katıldığı kredi faiz oranları indirimlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kredi faiz oranları hakkında araştırmalarda özellikle son iki aylık artış yaşandığı görülüyor. Son olarak INGBank konut kredisi faiz oranını 0,98'e düşürdüğünü açıklandı. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından sunulan teklifler...

YÜZDE 0,98'E İNDİRDİ

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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