EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Erken emeklilik konusunda uzmanlardan birkaç formül gelmiş, EYT bekleyen vatandaşlar yasanın çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başlamıştı. Konu ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın noktayı koyan açıklamayı yapmıştı. Son açıklama ise Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, bugün EYT'de yeni gelişme var mı? EYT yasası çıkacak mı? İşte 23 Kasım EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48. Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53."