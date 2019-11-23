



Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Kalan son 9 gün içinde Emlak Vergisi ödemesini yapmazsanız, aylık yüzde 2 gecikme faizi işliyor.

Yasalara göre bazı kesimler Emlak Vergisi'nden muaf. Yani bu zamana kadar boşuna vergi ödemiş olabilirsiniz, bunu geri almanın yolları var.