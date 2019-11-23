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  • 23.11.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 09:20

vergisi ödemelerinde son tarih !

Vergisi’nin ikinci taksit ödemelerinin son günü . 7 gün içinde ödemezseniz, aylık yüzde 2 gecikme i işliyor. Yasalara göre bazı kesimler ’nden muaf ve bunu geri almanın yolları var.



Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Kalan son 9 gün içinde Emlak Vergisi ödemesini yapmazsanız, aylık yüzde 2 gecikme faizi işliyor.

Yasalara göre bazı kesimler Emlak Vergisi'nden muaf. Yani bu zamana kadar boşuna vergi ödemiş olabilirsiniz, bunu geri almanın yolları var.

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