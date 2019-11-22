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  • 23.11.2019 07:13
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 07:13

nda son durum: 23 Kasım , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar oldu?

son dakika... Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak bilinen altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.20 itibarıyla 1.465,74 dolardan işlem gördü. Peki, bugün , gram, çeyrek, yarım ve fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Kasım ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Kasım canlı altın fiyatları alış-satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

23 Kasım Cumartesi günü gram altın 268,72 liradan alınırken, 268,77 liradan satılıyor.

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