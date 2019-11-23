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  • 23.11.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 11:58

Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? 2020 ?

ne kadar olacak? Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı belli oldu. Peki, ? 2020 ?

2020 Asgari ücret ne kadar olacak?

2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Milyonlarca işçinin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak.

1 Ocak 2020'den tibaren 1 yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Asgari ücret ne kadar olacak?

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