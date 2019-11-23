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  • 23.11.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 12:36

0,78 ve 0,79 faiz müjdesi! hangisi? 23 Kasım bankaların

Bankaların güncel merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından önce kamu bankaları ardından özel bankalardan faiz müjdeleri gelmeye başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile anlaşmalı şirketler ile konut kredisi faiz oranları 0,78 ve 0,79 aralığına çekildi. Peki, hangisi? İşte ...

En uygun kredi veren banka hangisi?

0,78 ve 0,79 faiz müjdesi, milyonlarca vatandaşa umut oldu. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların faiz oranlarını yakından takip etmeye başladılar. Son gelişmelere göre, kamu bankalarında anlaşmalı şirketler ile faiz oranları 0,78 ve 0,79 aralığına çekildi. Öte yandan, Kuveyt Türk, tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kâr oranını 0.98'e düşürdü. ING Türkiye de konut kredisinde faiz oranını 120 ay vadede yüzde 0.98'e çekti. Peki, en uygun kredi veren banka hangisi? İşte 23 Kasım bankaların konut kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Analistler, konut kredisinde Merkez Bankası'nın temmuz toplantısının ardından yüzde 0.99 seviyesine çekilen faizin yüzde 0.90'a inebileceği görüşünde. Ticari kredi faizlerinin ise yüzde 14 seviyesine inmesi gerektiği belirtiliyor. İş dünyası temsilcileri ise bankaların bir an önce adım atmasını bekliyor.

Son dönemde faizlerdeki düşüşle birlikte konut piyasası oldukça hareketlendi.

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