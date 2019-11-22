Son dakika... Asgari ücret zammı için tarih ve zam oranı açıklamaları milyonlar tarafından oldukça merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak. Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranıyla yapılan zam oranıyla ilgili tahminlerde bulunarak gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre asgari ücretin en az 2300 ile 2400 arasında olabileceğini ifade etti.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2 ARALIK'TA TOPLANACAK!

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu'nun 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştireceğini bildirdi.

Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini belirten Bakan Selçuk, "Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak" dedi

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