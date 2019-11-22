Vergi borcu affı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vergi ödememe nedeniyle kesilen cezalara, ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın yüzde 50 oranında indirim yapıldı. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi, kabul edildi. Bu teklifin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'nin 3 yeni vergisi daha oldu. Aynı teklifle vergi cezalarına da indirim geldi. Yeni bir vergi borcu yapılandırması olup olmayacağı ise henüz belli değil. 2019 Vergi Affı 2019'da bir vergi affı çıkması durumunda; Borçların gecikme zamları ve cezaları silinecek. Anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Vergisini ödemeyenlere kesilen cezalarda, ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek.

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