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  • 22.11.2019 11:24
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 11:55

Vergi borcu affı çıktı mı? kimleri kapsıyor?

Vergi borcu affı ile ilgili gelişmeleri araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda milyonların gözü Meclis'teydi. tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi, kabul edildi. Bu teklifin kabul edilmesiyle birlikte 'nin 3 yeni vergisi daha oldu. Aynı teklifle vergi cezalarına da indirim geldi. Cezalarda, uzlaşma halinde ödenecek vergi gecikme cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak. Vergi borcu yapılandırmasını kaçıranlar yeni bir vergi borcu yapılandırmasını talep ediyor. Peki kimleri kapsıyor? Vergi borcu yapılandırma ne zaman yapılacak?

Vergi borcu affı son dakika çıktı mı?

Vergi borcu affı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vergi ödememe nedeniyle kesilen cezalara, ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın yüzde 50 oranında indirim yapıldı. AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi, kabul edildi. Bu teklifin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye'nin 3 yeni vergisi daha oldu. Aynı teklifle vergi cezalarına da indirim geldi. Yeni bir vergi borcu yapılandırması olup olmayacağı ise henüz belli değil. 2019 Vergi Affı 2019'da bir vergi affı çıkması durumunda; Borçların gecikme zamları ve cezaları silinecek. Anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Vergisini ödemeyenlere kesilen cezalarda, ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek.

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