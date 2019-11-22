Kripto para birimi Bitcoin'de düşüş hız kazandı. Sürekli olarak dalgalı seyir izleyen Bitcoin bugün 7 bin doların altına geriledi. Bitcoin saat 14:03 itibariyle yüzde 6 oranında düşüşle 7 bin 120 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde ise en düşük 6 bin 938 dolar seviyesi görüldü. En yüksek ise 7 bin 736 dolar görülmüştü.

Haziran ayı sonlarında 14 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Bitcoin'nde yaklaşık 5 aylık dönemde yüzde 50 kayıp oluştu.

Bitcoin en yüksek seviyesini 18 Aralık 2017 tarihinde 19 bin 516 dolar ile görmüştü.

GEÇEN YILA KIYASLA PRİMLİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Bitcoin fiyatları 4 bin 700 dolar seviyesinde bulunuyordu. Yatırım amaçlı alanlar 2019 yılı içinde 26 Haziran'da en yüksek fiyat olan 13 bin 761 dolar seviyesini gördü. Bu tarihten sonra ise düşüşle başladı.