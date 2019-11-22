Piyasalarda ve altın fiyatlarındaki güncel durumu takip eden vatandaşlar arama motorlarında günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı. Peki, 22 Kasım gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?