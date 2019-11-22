Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.11.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 18:46

son dakika! 22 Kasım gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte canlı alış satış fiyatı

nda hareketlilik devam ederken altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş piyasalardaki güncel durumu merakla takip ediyor. Dünkü kapanışta 435,00 lira olan çeyrek altın, yüzde 0,30 düşüşle 269,20 liradan işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı araştırılıyor. Vatandaşlar bu kapsamda özellikle haftanın kapanış saatlerinde 22 Kasım gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

Piyasalarda ve altın fiyatlarındaki güncel durumu takip eden vatandaşlar arama motorlarında günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı. Peki, 22 Kasım gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! 22 Kasım gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte canlı alış satış fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri