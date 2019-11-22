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  • 22.11.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 15:35

22 Kasım yatan iller hangileri? e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ödenen nın hangi illerde yatırıldığı, Kasım ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde merakla araştırılıyor. Evde bakım maaşının sorgulaması e-Devlet'ten ve SMS ile rahatlıkla yapılıyor. Peki, 22 Kasım hangileri? e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevabı...

Evde bakım aylığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ihtiyacı olanlara ve engelli vatandaşların ailelerine ödeniyor. Evde bakım maaşının ödendiği iller, 22 Kasım tarihinde günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Bu kapsamda "22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusu çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama işlemine dair bilgiler...

22 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

SMS üzerinden sorgulama işlemleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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