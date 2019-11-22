Evde bakım aylığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ihtiyacı olanlara ve engelli vatandaşların ailelerine ödeniyor. Evde bakım maaşının ödendiği iller, 22 Kasım tarihinde günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Bu kapsamda "22 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri?" sorusu çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte e-Devlet evde bakım aylığı sorgulama işlemine dair bilgiler...

22 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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