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  • 22.11.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:25

ve Bağkur emekli maaşı 22 Kasım intibak oranı ne oldu? , kimleri kapsayacak?

ve Bağkur emekli maaşı intibak oranı ne oldu? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) masasına taşınıyor. Milyonlarca SSK ve Bağ- Kur emeklisi gibi memur emeklileri de intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri, maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak bekleyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ama haberleri intibak zammı gelişmeleri takvim.com.tr'de sizlerle olacak.

İntibak yasası çıktı mı, kimleri kapsayacak?

SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. İntibak yasası çıktı mı, kimleri kapsayacak? Soruları haberimizde cevabını buluyor. Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2020'de de tüm imkanları sunacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ve temmuzda önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. KPDK'ya taşınacak intibak hayata geçerse, aynı unvan ya da görevden emekli olanların maaşı her ay yapılacak ödemeyle eşitlenecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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EMEKLİYE İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis'e birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan,3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

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