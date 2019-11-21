SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. İntibak yasası çıktı mı, kimleri kapsayacak? Soruları haberimizde cevabını buluyor. Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2020'de de tüm imkanları sunacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ve temmuzda önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. KPDK'ya taşınacak intibak hayata geçerse, aynı unvan ya da görevden emekli olanların maaşı her ay yapılacak ödemeyle eşitlenecek. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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EMEKLİYE İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis'e birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan,3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.

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