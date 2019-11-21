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  • 21.11.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 10:14

emekli maaşları 5,7,9,1,3,8 olanların yattı mı?

Bağ-Kur e? Sorusu milyonlarca emekli vatandaşımızın gündeminde yer alıyor. Bağ-Kur SSK ve SGK yatma zamanlarını haberimizde verdik. 5,7,9,1,3,8 olanlar için maaş yatma takvimi ayrı ayrı belirlenmiş durumda. Bu bağlamda emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenir ve maaş ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde yapılır. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır.

Kasım ayı emekli maaşları yattı mı? Tahsis numarası...

Bağ-Kur SSK SGK Kasım ayı Bağ-Kur SSK SGK emekli maaşları yattı mı? Sorusu milyonlar tarafından şu günlerde oldukça merak ediliyor.
Haberimizde tüm detayları verdik. Emekli tahsis numarasını en yakın Sosyal Güvenlik Kurumundan yahut internet üzerinden sorgulamak mümkündür. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

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BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günükü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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