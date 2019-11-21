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  • 21.11.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 09:24

2020 net ihtimalleri: 2 bin 547 TL olacak mı?

Milyonların merak ettiği 2020 yılı brüt ve oranları ne kadar olacak? Sorusu oldukça önem kazandı. Geçen sene yapılan zamla birlikte asgari net asgari ücret 2020 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret tahminleri nasıl? Faruk Erdem 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki yorumlarıyla tahminde bulundu. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 yılı Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücret 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da aynı oranda zam yapılırsa yüzde 26,05 zam yapılmış olacak. Bu zam kapsamında asgari ücret 2 bn 547 TL'ye yükselecek.

2020 net asgari ücret ihtimalleri: 2 bin 547 TL

Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam oranı yapılacağı büyük merak konusu oldu. Bu bağlamda internette sürekli açıklamalar yapılıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı için araştırmalarda hızlanmış durumda. Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranıyla yapılan zam oranıyla ilgili tahminlerde bulunarak gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre asgari ücretin en az 2300 ile 2400 arasında olabileceğini ifade etti. Ayrıca Faruk Erdem bu rakamın üstünde de bir zam olabileceğini de dile getirdi. Takvim'in bir haberine göre; asgari ücret 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 artarsa bekar çalışan için net asgari ücret 2 bin 263 lirayı bulacak, asgari geçim indirimi 214,91- 365,34, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak.

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