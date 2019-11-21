Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam oranı yapılacağı büyük merak konusu oldu. Bu bağlamda internette sürekli açıklamalar yapılıyor. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrasında 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zammı için araştırmalarda hızlanmış durumda. Enflasyon oranında verilecek zammın haricinde, asgari ücretten alınan vergi oranlarında indirime gidilerek ek zam vermiş gibi olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Takvim gazetesi yazarı Faruk Erdem, geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranıyla yapılan zam oranıyla ilgili tahminlerde bulunarak gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre asgari ücretin en az 2300 ile 2400 arasında olabileceğini ifade etti. Ayrıca Faruk Erdem bu rakamın üstünde de bir zam olabileceğini de dile getirdi. Takvim'in bir haberine göre; asgari ücret 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 artarsa bekar çalışan için net asgari ücret 2 bin 263 lirayı bulacak, asgari geçim indirimi 214,91- 365,34, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak.

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