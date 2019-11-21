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  • 21.11.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 17:11

Otomotiv sektörünü sarsan haber! , ve yasadışı kartel!

Otomotiv sektörünün devleri arasında yer alan , ve hakkında çıkan bir haber otomobil dünyasını adeta salladı. Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen'e toplamda 100 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

BMW, Mercedes ve Volkswagen yasadışı kartel!

Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticilerinin 2004-2013'te çelik satın alımlarıyla bağlantılı yasadışı eylemlerinden dolayı 100 milyon avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, , Daimler ve 'in çelik tedarikçilerden çelik alımları için ödedikleri fiyatları kanunsuz olarak koordine ettikleri belirtilerek bu vesileyle oluşturulan fiyatların en az 2016 yılına kadar ödendiği kaydedildi.

Otomobil üreticilerin para cezasını kabul ettiklerinin belirtildiği açıklamada, çelik satış fiyatının otomobilin son değerinin yüzde 1'den azına denk geldiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu para cezası için, BMW'nin 28 milyon avro, Daimler'in ise 23,5 milyon avro ödeyeceği şirketler tarafından açıklandı.

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