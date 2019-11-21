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  • 21.11.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 16:54

21 Kasım sorgulama! Evde bakım aylığı yatan iller hangileri?

yatan iller listesi, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ihtiyacı olanlara ve engelli vatandaşların ailelerine ödenen evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak ediliyor. Peki, 21 Kasım evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte işlemi...

Kasım ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak edilmeye başlandı. Evde bakım maaşının sorgulaması e-Devlet'ten ve SMS ile rahatlıkla yapılabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ödenen maaşların ödenip ödenmediği merak ediliyor. İşte maaşların yatırıldığı iller...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşının 42 ilde yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Bu iller arasında Balıkesir, Çorum, Muğla, Bursa, İzmir, Adana, Trabzon, Düzce, Kayseri, Amasya, Kırıkkale, Edirne, Tokat, Ordu, Bayburt, Adıyaman, Manisa, Samsun, İstanbul,Denizli, Kırklareli, Bolu, Mersin, Konya, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Zonguldak, Afyonkarahisar, Uşak, Diyarbakır, Osmaniye, Aydın, Kırşehir, Hatay, Antalya, Çanakkale, Elazığ, Van, Şırnak, Karabük olduğu söyleniyor.

e-Devlet ve SMS üzerinden sorgulama işlemleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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