Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 21.11.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 18:23

Son gün yaklaştı! son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek?

son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ödemeleri, özellikle Kasım ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde ev sahibi olanlar tarafından araştırılıyor. Emlak vergisinin ikinci taksidinin son ödeme tarihi yaklaştı. Uzmanlar, ödemeler için mülk sahiplerine uyarıda bulunarak mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi gerektiğini belirtti. Peki, emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? İşte cevabı...

Emlak vergisi ödemeleri, ev sahibi olanların gündeminde yer alıyor. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için emlak vergilerini belirtilen tarihler aralığında yatırılması gerekiyor. Bu nedenle özellikle son dönemlerde "Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? İşte emlak vergisi ödemeleri hakkında bilgiler...

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ikinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini belirterek, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon gün yaklaştı! Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri