Emlak vergisi ödemeleri, ev sahibi olanların gündeminde yer alıyor. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için emlak vergilerini belirtilen tarihler aralığında yatırılması gerekiyor. Bu nedenle özellikle son dönemlerde "Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? İşte emlak vergisi ödemeleri hakkında bilgiler...

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ikinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini belirterek, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.