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İş garantili eğitim

Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmek isteyen hükümet, gençlerin işsiz kalmasının önüne geçmek ve sanayideki ara eleman eksikliğini gidermek için eğitim ve sanayi sektörü arasındaki koordinasyonu güçlendirecek, meslek garantili eğitimi teşvik edecek.

İş garantili eğitim
Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmek isteyen hükümet, gençlerin işsiz kalmasının önüne geçmek ve sanayideki ara eleman eksikliğini gidermek için eğitim ve sanayi sektörü arasındaki koordinasyonu güçlendirecek, meslek garantili eğitimi teşvik edecek. Öncelikli olarak üretim sektörüne eleman yetiştiren mesleki ve teknik liselerin eğitim ortamının iyileştirilmesi için sektörle işbirliğine gidilerek anlaşmalar gerçekleştirilecek. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak protokoller kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisinde okullar açılacak. Mevcut okulların sayısı ve bölüm çeşitliliği artacak.

BETÜL USTA

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