Bin 91 genç Aralık’ta atanacak Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya atanan gençlerin sayısında her yıl artış sağlanıyor.

Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya atanan gençlerin sayısında her yıl artış sağlanıyor. Devlet korumasından yararlanan 2 bin 183 genci bu ay atayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aralık'ta da bin 91 genci kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirecek. 2014'ten bu yana söz konusu kapsamda atanan personel böylece 15 bin 120'yi bulacak.