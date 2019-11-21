Bugünkü
Takvim

Bin 91 genç Aralık’ta atanacak

Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya atanan gençlerin sayısında her yıl artış sağlanıyor.

Bin 91 genç Aralık’ta atanacak
Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya atanan gençlerin sayısında her yıl artış sağlanıyor. Devlet korumasından yararlanan 2 bin 183 genci bu ay atayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aralık'ta da bin 91 genci kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirecek. 2014'ten bu yana söz konusu kapsamda atanan personel böylece 15 bin 120'yi bulacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBin 91 genç Aralık’ta atanacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri