Bin 91 genç Aralık’ta atanacak

Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya atanan gençlerin sayısında her yıl artış sağlanıyor. Devlet korumasından yararlanan 2 bin 183 genci bu ay atayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aralık'ta da bin 91 genci kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirecek. 2014'ten bu yana söz konusu kapsamda atanan personel böylece 15 bin 120'yi bulacak.
- Ekonomi
- 21.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.