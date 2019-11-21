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1.5 milyon memur heyecanla bekliyor! masada

1.5 milyon memurun heyecanla beklediği düzenlemesi için Çalışma Bakanı Selçuk, ‘Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz’ dedi. Düzenleme, emekli aylıklarına ortalama 500, ikramiyelere ise 17 bin lira artış getirecek.

3600 ek gösterge masada
Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin heyecanla beklediği düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek göstergenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir söz olduğunu anımsatarak, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.



KAZANÇ ARTACAK
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapacak.

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