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Arkas Lojistik’e 2 ödül birden

Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri sahiplerini buldu. Arkas Lojistik, havacılık tarihinin en büyük taşınması 'büyük göç' ile Jüri Özel Ödülü'ne, Yılın Uluslararası Ticari Eşya Taşıma İşletmeleri kategorisinde de Atlas ödülüne layık görüldü.

Arkas Lojistik’e 2 ödül birden
Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri sahiplerini buldu. Arkas Lojistik, havacılık tarihinin en büyük taşınması 'büyük göç' ile Jüri Özel Ödülü'ne, Yılın Uluslararası Ticari Eşya Taşıma İşletmeleri kategorisinde de Atlas ödülüne layık görüldü. Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş ödülü UTİKAD Başkanı Emre Eldener'in elinden aldı.

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