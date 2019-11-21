Arkas Lojistik’e 2 ödül birden Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri sahiplerini buldu. Arkas Lojistik, havacılık tarihinin en büyük taşınması 'büyük göç' ile Jüri Özel Ödülü'ne, Yılın Uluslararası Ticari Eşya Taşıma İşletmeleri kategorisinde de Atlas ödülüne layık görüldü.

Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri sahiplerini buldu. Arkas Lojistik, havacılık tarihinin en büyük taşınması 'büyük göç' ile Jüri Özel Ödülü'ne, Yılın Uluslararası Ticari Eşya Taşıma İşletmeleri kategorisinde de Atlas ödülüne layık görüldü. Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş ödülü UTİKAD Başkanı Emre Eldener'in elinden aldı. TÜM MANŞETLER