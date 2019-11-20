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TCL Plex Vodafone’da

Vodafone, akıllı telefon TCL Plex'i Türkiye'de satışa sundu. TCL Plex, tarifeye ek peşin fiyatına 12 aylık ödemelerle satın alınabiliyor. Vodafone'un muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği sağladığı 'Gülümseten Çözümler' platformuna dahil edilen TCL Plex, 6 aylık Ekran Çözümü hediyesiyle birlikte geliyor.

TCL Plex Vodafone’da
Vodafone, akıllı telefon TCL Plex'i Türkiye'de satışa sundu. TCL Plex, tarifeye ek peşin fiyatına 12 aylık ödemelerle satın alınabiliyor. Vodafone'un muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği sağladığı 'Gülümseten Çözümler' platformuna dahil edilen TCL Plex, 6 aylık Ekran Çözümü hediyesiyle birlikte geliyor.

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