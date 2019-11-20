Kapadokya turizmi uçurdu 4 mevsim turistlerin gözdesi haline gelen Kapadokya, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Balon turları büyük ilgi görürken; turistler görsel şölene övgü yağdırıyor.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yeraltı şehirleri ve tarihi manastırları ile önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya 4 mevsim turist yağıyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, her mevsim farklı güzelliğe bürünen bölgeyi balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor. Hava koşullarına bağlı olarak yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, aynı anda 150 balon gökyüzünü süslüyor. Rus turist Makanova Svetlana, "Rüya gibi bir yer. İlginç kayalıklar üzerinde balonla uçmak inanılmaz bir duygu" dedi. Yerli turistlerden Muhittin İzge "Kapadokya'nın bu eşsiz güzelliğini balondan seyretmek çok farklı bir duygu" derken; Aslı Özgen de "Bu mevsimde peribacalarının renkleri ile sonbaharın tonları iç içe geçmiş vaziyette" ifadesini kullandı.



YERLİ BALON KAZANDIRACAK

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Pasha Balloons'un ürettiği yerli sıcak hava balonunu inceledi. Peribacaları üzerinde seyreden balona kısa bir süre pilotluk yapan Varank, "Kapadokya milyonlarca turistin buluşma noktası. Sertifikasını almış yerli balonumuzun test uçuşuna katılmak memnun etti. Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca euroluk rakamlar ülkemizde kalacak" dedi.