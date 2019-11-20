Bakan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar 4 bin 635 kişiye iş

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yıl sonuna kadar bakanlık bünyesinde kadrolu, sözleşmeli ve işçi statüsünde 4 bin 635 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Bakanlığının bütçesini sunan Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarına 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alacağız. ÖSYM ilan ettikten sonra başvurular alınmaya başlanacak.

KADIN İŞGÜCÜNE DESTEK

1.000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yayımlanacak. Bunun dışında 1.000 işçi alımı ve 1.000 kişi de Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli alımının ilanları bu hafta yayınlanacak ve haftaya da başvurularını alacağız. Engelli atamalarını da aralıkta gerçekleştireceğiz" dedi. 2020 yılında 5 milyon euro bütçeli Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi'ni hayata geçireceklerine değinen Bakan Selçuk, ayrıca kadın konukevlerinden hizmet alan 7 bin 500 kadının mesleki becerilerini geliştireceklerini söyledi. Kamu kurumlarndaki engelli memur istihdamının 2002'den bu yana 10 kat artarak 55 bin 196'ya çıktığını kaydeden Selçuk, 2002'de 1.3 milyar TL, 2018'de 43 milyar TL olan sosyal yardımların bu yıl sonunda 55.2 milyara çıkacağını ifade etti.



"EYT'DE HİÇBİR MALİYET SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını da yanıtladı. Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi:

EYT DEĞİL EHE: Konuyla ilgili 10'dan fazla analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu yaptık ama hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil. Emeklilikte yaş, prim ödenen gün sayısı ve sigorta kriteri var. Emeklilikte yaşa takılanlar yok, emekliliği hak edemeyenler var. Toplanan primler ile çalışılan sürede ödenen primlerin örtüşmesi gerekiyor. EYT'de bu yok. İddia edildiği gibi 65 yaşına kadar beklemeyecekler, hak ettikleri yaşta olacaklar.



3600 EK GÖSTERGE: Sayın Cumhurbaşkanımız ek göstergeyi vereceğiz dedi. Bakanlık olarak onun sözünü hiç yere indirmedik, bunu da yapacağız. Çalışmalarımız sürüyor.



AŞIRI YOKSULLUK BİTTİ: Aşırı yoksulluk oranı 2016'da yüzde 0.2'lere indi. Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye'de aşırı yoksulluk kalmadı.



KADINA ŞİDDET: Milli Eğitim, Diyanet, İçişleri, Adalet, Sağlık bakanlıkları ile birlikte 25 Kasım'da çok kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız.



15 TEMMUZ BAĞIŞLARI: 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerimiz için toplanan o paraların tek bir kuruşuna dokunulmadı. Toplanan 310 milyon TL'yi nemalandırarak 330 milyona çıkardık. Tek hesapta topladık. Paralar, ilgili kişilere ulaştırılacak.



ENGELLİ MAAŞLARI: 795 bin kişiye engelli aylığı veriyoruz. İddia edilen aylık kesme olayları için soruşturma başlattık. İncelemelerde bunların yüzde 30'u ölüm nedeniyle kesildi, yüzde 15'inin de sosyal güvencesinin olduğu tespit edildi.

İSTİHDAM İÇİN SEFERBERLİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği 2020'de devam edecek. Yeni yılda aktif işgücü hizmetleri kapsamında 227 binden fazla kadının istihdamı desteklenecek. 5 bine yakın engelliye istihdam teşviki verilecek.