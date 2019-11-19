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  • 20.11.2019 07:34
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 07:34

son durum: 20 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ne kadar?

son dakika... Altın piyasasında, en düşük 269 bin 400 lira, en yüksek 272 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 269 bin 800 liradan tamamladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ne kadar? İşte 20 Kasım ...


Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak adlandırılan altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,19 yükselişle 270,30 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

20 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

20 Kasım Çarşamba günü gram altın 269,74 liradan alınırken, 269,78 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

20 Kasım Çarşamba çeyrek altın 431,86 liradan alınırken, 441,65 liradan satılıyor.

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