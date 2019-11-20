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  • 20.11.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 16:35

20 Kasım yatan iller hangileri? e-Devlet ve SMS ile bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ödenen maaşların hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Bu nedenle evde bakım maaş yatan iller, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bakım maaşı alan vatandaşlar özellikle şu sıralar sorgulama işlemi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, e-Devlet ve SMS ile bakım maaşı nasıl sorgulanır? İşte araştırılan sorunun yanıtı...

20 Kasım Çarşamba tarihinde arama motorlarında çok araştırılan konular arasında evde bakım maaşı yatan iller bulunuyor. Bakım aylığı vatandaşlar ise 20 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Evde bakım maaşının sorgulaması e-Devlet'ten ve SMS ile rahatlıkla yapılabiliyor. Peki, e-Devlet ve SMS ile bakım maaşı nasıl sorgulanır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşının 42 ilde yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Bu iller arasında Balıkesir, Çorum, Muğla, Bursa, İzmir, Adana, Trabzon, Düzce, Kayseri, Amasya, Kırıkkale, Edirne, Tokat, Ordu, Bayburt, Adıyaman, Manisa, Samsun, İstanbul,Denizli, Kırklareli, Bolu, Mersin, Konya, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Zonguldak, Afyonkarahisar, Uşak, Diyarbakır, Osmaniye, Aydın, Kırşehir, Hatay, Antalya, Çanakkale, Elazığ, Van, Şırnak, Karabük olduğu söyleniyor.

e-Devlet ve SMS üzerinden sorgulama işlemleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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