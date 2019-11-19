Milyonlarca üniversite öğrencisinin aldığı KYK öğrenim kredisi ile ilgili AK Parti harekete geçmeye hazırlanıyor. İşe girinceye kadar faiz işleyen kredilerde, bazı kişilerin borcu anaparanın iki katını aştı. Bunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı ise gün geçtikçe yükseliyor. AK Parti bu borçların faiz kısmı ile ilgili bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. TBMM'de yapılacak görüşmeleri ayrıntıları gelmesi halinde haberimizden takip edebilirsiniz. KYK borçları son dakika haberleri takvim.com.tr'de

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarını ödeyemeyen ve ödemediği için faiz borçları artan kişilerin, borçları ana paranın iki katına kadar çıkmış durumda. Borçlarını ödemeyen kişi sayısının 5 milyon olduğu açıklanırken, 280 bin kişi için de yasal süreç başlatılmış durumda. Borçlar silinmese dahi faizlerin silinmesi ya da yeni ödeme planlarının yapılması adına çalışmaların başlatılması bekleniyor.

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