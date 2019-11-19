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  • 19.11.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 10:51

kredi ları ve faizleri silinecek mi?

Milyonlarca öğrencinin gözü larına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda gündemine geldi. KYK kredi borçları ve faizleri konusunda Ak Parti’den bir adım gelebilir. Buna göre yeni bir düzenleme üzerinde durulduğu ve yakın zaman içerisinde farklı kesimleri de kapsayacak yeni düzenlemelerin açıklanacağı öne sürüldü. KYK borçlarını ödeyemeyen ve ödemediği için faiz borçları artan kişilerin, borçları ana paranın iki katına kadar çıkmış durumda. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.

KYK kredi borçları ve faizleri silinecek mi?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin aldığı KYK öğrenim kredisi ile ilgili AK Parti harekete geçmeye hazırlanıyor. İşe girinceye kadar faiz işleyen kredilerde, bazı kişilerin borcu anaparanın iki katını aştı. Bunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı ise gün geçtikçe yükseliyor. AK Parti bu borçların faiz kısmı ile ilgili bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. TBMM'de yapılacak görüşmeleri ayrıntıları gelmesi halinde haberimizden takip edebilirsiniz. KYK borçları son dakika haberleri takvim.com.tr'de

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarını ödeyemeyen ve ödemediği için faiz borçları artan kişilerin, borçları ana paranın iki katına kadar çıkmış durumda. Borçlarını ödemeyen kişi sayısının 5 milyon olduğu açıklanırken, 280 bin kişi için de yasal süreç başlatılmış durumda. Borçlar silinmese dahi faizlerin silinmesi ya da yeni ödeme planlarının yapılması adına çalışmaların başlatılması bekleniyor.

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