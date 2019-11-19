Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce işçi alımı ilanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuru işlemlerinin kısa bir süre önce sona ermesiyle birlikte gözler kura sonuçlarına çevrildi. Operatör, usta, şoför, sondaj işçisi ve treyler operatörü gibi alanlarda yapılacak olan kura çekimi için heyecan sürüyor. Başvuru yapan kişiler şimdilerde DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin resmi bir kaynaktan açıklama gelmedi. Ancak kura çekme işleminin bugün saat 14.00'te başladığı biliniyor. Sonuçların ve listenin ise "http://www.dsi.gov.tr" adresinden ilan edilmesi bekleniyor.