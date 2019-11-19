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  • 19.11.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 20:49

Gözler sonuçlarda! kura sonuçları ne zaman açıklanacak? nereden öğrenilir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları bir süre önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri tarafından alınmıştı. Başvuruların son bulmasıyla birlikte başvuru yapanların gündeminde kura sonuçları yer alıyor. Bu bağlamda çok araştırılan sorular arasında ne zaman açıklanacak sorusu bulunuyor. Peki, ? İşte kura çekimi hakkında merak edilen ayrıntılar...

DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce işçi alımı ilanına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuru işlemlerinin kısa bir süre önce sona ermesiyle birlikte gözler kura sonuçlarına çevrildi. Operatör, usta, şoför, sondaj işçisi ve treyler operatörü gibi alanlarda yapılacak olan kura çekimi için heyecan sürüyor. Başvuru yapan kişiler şimdilerde DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin resmi bir kaynaktan açıklama gelmedi. Ancak kura çekme işleminin bugün saat 14.00'te başladığı biliniyor. Sonuçların ve listenin ise "http://www.dsi.gov.tr" adresinden ilan edilmesi bekleniyor.

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