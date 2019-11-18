Bugünkü
Takvim

Ferrari'nin 812 GTS'i tam bir hız canavarı

Ferrari, 812 Superfast'ın üstü açılabilen versiyonu 812 GTS'i tanıttı. 800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoru bulunan 812 GTS, 340 km/s'lik maksimum hıza sahip.

Hız canavarı
Ferrari, 812 Superfast'ın üstü açılabilen versiyonu 812 GTS'i tanıttı. 800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoru bulunan 812 GTS, 340 km/s'lik maksimum hıza sahip. 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden az, 0-200 km/s hızlanmasını ise 8.3 saniyede tamamlıyor. Aracın tavanı 14 saniyede açılıyor. Tavan sistemi kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgar kesici görevini üstlenerek motorun sesini kısabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriFerrari'nin 812 GTS'i tam bir hız canavarı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri