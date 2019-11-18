Ferrari'nin 812 GTS'i tam bir hız canavarı

Ferrari, 812 Superfast'ın üstü açılabilen versiyonu 812 GTS'i tanıttı. 800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoru bulunan 812 GTS, 340 km/s'lik maksimum hıza sahip. 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden az, 0-200 km/s hızlanmasını ise 8.3 saniyede tamamlıyor. Aracın tavanı 14 saniyede açılıyor. Tavan sistemi kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgar kesici görevini üstlenerek motorun sesini kısabiliyor.
- Ekonomi
- 18.11.2019
- Gazete
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