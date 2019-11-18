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  • 18.11.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 10:30

Çalışmadan emekli olmak mümkün! Kimler olabilir?

Emekli olmak milyonlarca insanın en büyük hayalidir. Bu bağlamda planları her zaman gündemin en üst noktasında yer almaktadır. Peki çalışmadan da emekli olabileceğinizi biliyor muydunuz? lık çalışmadan emekli olma imkânı sunar ve bu durumdaki kişiler için önemli bir fırsattır. İsteğe bağlı sigortalılar 4/a’lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekli oluyorlar ve emekli olduklarında 4/a’lılara göre daha düşük emekli aylığı alıyorlar. Peki çalışmadan nasıl emekli olunur? , ne kadar prim öder? Tüm bu soruların cevapları takvim.com.tr'de

Çalışmadan emekli olmak mümkün!

İsteğe bağlı sigortalılık çalışmadan emekli olma imkânı sunuyor. Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir? İsteğe bağlı sigortalı ne kadar prim öder? Ölüm aylığı alanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir mi? Çalışmayan ve emekli veya malullük aylığı almayan kişiler isteğe bağlı sigortalı olabilirler. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri öderler ve bu şekilde emekli olabilirler. Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının emekli olması için işe gitmesi gerekmez. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli bir diğer şart ise isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin 18 yaşın altında olmamasıdır. Peki çalışmadan nasıl emekli olunur? Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir, ne kadar prim öder? Tüm bu soruların cevapları takvim.com.tr'de

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Bağ-Kur'lu sayılıyorlar

İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4/b'li olarak değerlendirilmeye başlandılar. Bundan önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri bulunuyordu. Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilince, tek bir isteğe bağlı sigortalılık mekanizması söz konusu oldu. 1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4/b, yani eski adıyla Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyorlar.

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