İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlarla her yıl on binlerce vatandaş iş buluyor. Bu kapsamda yurt genelinde iş arayışı olan vatandaşlara kurum tarafından olanaklar sağlanıyor. İŞKUR bu hafta internet sitesinden güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarına göre Türkiye'nin birçok ilinde istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi, kasiyer ve temizlik görevlisi alımı ilanları duyuruldu. İşte İŞKUR ilanlarına dair merak edilen bilgiler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Güvenlik Görevlisi: 67 ilan

Temizlik Görevlisi: 519 ilan

Kasiyer: 187 ilan

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; güvenlik görevlisi, kasiyer, bekçi ve temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLERİ AÇIKLADI

Ocak ve Ekim ayları arasında en çok Satış Danışmanı/Uzmanı alanında alım yapıldığı görülüyor. Aşağıda yer alan habere tıklayarak İŞKUR tarafından 2019 yılı Ocak-Ekim ayı arasında en çok işçi aranan ilanları ve sayılarını öğrenebilirsiniz.