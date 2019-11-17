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  • 17.11.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 18:19

17 Kasım yarım, tam, gram ve çeyrek ne kadar oldu? Altın canlı alış satış fiyatı ne?

Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen ndaki son durum, altın alıp yatırım yapan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Altının gramı, dün 281,1 liradan günü tamamlarken aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.873 liradan satıldı. Bu kapsamda 17 Kasım yarım, tam, gram ve çeyrek oldu sorusu merak edilmeye başlandı. İşte piyasalarda altın canlı alış satış fiyatı...

Güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın özellikle son aylarda pek çok kişi tarafından yatırım amacıyla tercih ediliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 800 liraya geriledi. Cuma günü kapanışta yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı 17 Kasım Pazar günü 270,86 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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