Güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın özellikle son aylarda pek çok kişi tarafından yatırım amacıyla tercih ediliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 270 bin 800 liraya geriledi. Cuma günü kapanışta yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı 17 Kasım Pazar günü 270,86 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?