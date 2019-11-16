Faiz indirim kararları ev ve araba almayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kredi çekmeyi düşünenler Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte kredilere yoğun talep gösterdi. Bankaların indirime gitmesi kredilere talepte artış yaşanmasını sağladı. Bugüne kadar on binlerce vatandaş bankalara kredi talebinde bulundu. Bu nedenle son dönemlerde ekonomide canlılık yaşandığı görülüyor. Bankaların güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte banka banka kredi faiz oranları...

0,98 FIRSATI SUNULDU

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

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