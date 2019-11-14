



Altın fiyatları son dakika... Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,29 artışla 272 bin 500 liraya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

15 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

15 Kasım Cuma günü gram altın 271,80 liradan alınırken, 271,86 liradan satılıyor.