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  • 15.11.2019 07:33
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 07:33

son dakika artışta! 15 Kasım

nda son dakika gelişmesi... Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta 0,48 artışla 271,80 liradan işlem gördü. Yatırım olarak en çok tercih edilen gram altın 15 Kasım'a aynı seviyede başladı. Peki, şu dakikalarda gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?


Altın fiyatları son dakika... Altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,29 artışla 272 bin 500 liraya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 442 lira, Cumhuriyet altını 1.811,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,48 artışla 271,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 15 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

15 Kasım tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

15 Kasım Cuma günü gram altın 271,80 liradan alınırken, 271,86 liradan satılıyor.

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