Yeni yıl heyecanlı için bekleyiş devam ederken milyonlarca vatandaşın asgari ücret görüşmeleri için bekleyişi sürüyor. Vatandaşlar son dönemlerde özellikle asgari ücretin ve AGİ'nin ne kadar olacağını araştırıyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı için ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.