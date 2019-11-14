Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.11.2019 20:59
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 21:01

Milyonlar bekliyor! Yeni yılda ve AGİ zammı ne kadar olacak? Görüşmeler ne zaman?

görüşmeleri Kasım ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde vatandaşlar tarafından bekleniyor. Milyonlarca vatandaş görüşmelerin ne zaman başlayacağını merak ederken bugüne kadar TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini inceliyor. "Yeni yılda asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak?" sorusu özellikle bugünlerde merakla araştırılmaya başlandı. Peki, başlayacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeni yıl heyecanlı için bekleyiş devam ederken milyonlarca vatandaşın asgari ücret görüşmeleri için bekleyişi sürüyor. Vatandaşlar son dönemlerde özellikle asgari ücretin ve AGİ'nin ne kadar olacağını araştırıyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı için ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları belirleyici olacak. Peki, asgari ücret zammı ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonlar bekliyor! Yeni yılda asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? Görüşmeler ne zaman?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri