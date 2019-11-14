Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası sınırlı da olsa hareket yaşandı. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında belirsizlik devam ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 15 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
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