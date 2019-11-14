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  • 15.11.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 07:19

, haftanın son işlem gününde hareketli

kuru ne kadar oldu? Dolar/TL, Erdoğan-Trump görüşmesi ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası sınırlı hareket etti. Piyasalardaki gelişmeler sonrası dolarda hareketlilik sürüyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı belirsizliğini koruyor. Dolar/TL, 15 Kasım'a 5,75 seviyesinde başladı. İşte 15 Kasım güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası sınırlı da olsa hareket yaşandı. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında belirsizlik devam ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 15 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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