Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonrası sınırlı da olsa hareket yaşandı. Piyasalardaki gelişmeler yakından takip ediliyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında belirsizlik devam ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 15 Kasım güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI