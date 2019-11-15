İstifa edene de tazminat Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?

Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete prim, ikramiye, yol, yemek, sosyal yardım gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir. İşçi kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kurumda en az 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmalı ve işçinin iş akdi istifa veya işveren tarafından haklı bir nedenin varlığı sebebi ile feshedilmemiş olmalıdır. İşçi, emeklilik, mobbing veya haklı bir nedenle fesih hakkını kullanarak istifa ediyorsa yine kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Yine, erkek işçi için askerlik, sağlık, iş koşullarında esaslı değişiklik, kadın işçi için evlilik gibi nedenlerle işçinin istifa etmesi halinde, gerekli diğer şartların oluşmasıyla da işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL