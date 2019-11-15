3 milyon yeni müşteri

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'de 2022 sonuna kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Özellikle de faturalı müşterilerden olacağını söyleyebilirim" dedi. Erkan, Turkcell'in gelecek 3 yıllık döneme ilişkin hedeflerini Londra'da uluslararası yatırımcılara yönelik düzenlediği toplantının ardından açıkladı:
3 yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13-16 aralığında belirledik.
Teknolojik altyapı için son 5 yılda 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz.
2010'dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Yatırımcılarımıza da kazandırmaya devam edeceğiz.
2022'de Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşılacak.
Bir diğer odak alanımız olan Dijital İş Çözümleri şirketimizle dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz.
Dijital uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam ederek bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de 3 yılda 25 kat artıracağız.
YERLİ OTOMOBİLE ÇOK İNANIYORUM
Elektrik istasyonlarının yönetiminden eğlence sistemlerine, sürücüsüz arabalardan makinelerin iletişimine kadar birçok alanda öne çıkacaklarına işaret eden Erkan, şunları söyledi: "Yerli otomobil işine çok inanıyorum. Otomobil işi elektriğe doğru kayıyor. Elektrikli otomobil işinde olma sebebimiz de bu anlarda işin sorumluluğunu almak. Bu yeni dönem müthiş bir ekosistem ortaya çıkaracak."
3 yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 13-16 aralığında belirledik.
Teknolojik altyapı için son 5 yılda 8 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Gelecek 3 yılda da 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz.
2010'dan bu yana hissedarlarımıza yaklaşık 3 milyar dolar temettü dağıttık. Yatırımcılarımıza da kazandırmaya devam edeceğiz.
2022'de Paycell ile aylık ortalama 17 milyon kişi ödeme yapacak. Böylece bu alanda 41 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşılacak.
Bir diğer odak alanımız olan Dijital İş Çözümleri şirketimizle dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz.
Dijital uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam ederek bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de 3 yılda 25 kat artıracağız.
YERLİ OTOMOBİLE ÇOK İNANIYORUM
Elektrik istasyonlarının yönetiminden eğlence sistemlerine, sürücüsüz arabalardan makinelerin iletişimine kadar birçok alanda öne çıkacaklarına işaret eden Erkan, şunları söyledi: "Yerli otomobil işine çok inanıyorum. Otomobil işi elektriğe doğru kayıyor. Elektrikli otomobil işinde olma sebebimiz de bu anlarda işin sorumluluğunu almak. Bu yeni dönem müthiş bir ekosistem ortaya çıkaracak."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.