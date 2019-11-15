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Minik canavar | Son hızı 320 KM

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin yeni modeli gün yüzüne çıktı. Kapı kolları, sadece ihtiyaç duyulduğunda dışarı doğru çıkıyor. Orta panel dokunmatik. Yolcu koltuğunun önünde multimedya kontrol ekranı var.

Minik canavar
İtalyan otomobil devi Ferrari'nin yeni modeli gün yüzüne çıktı. Yeni aracına Roma adını veren şirket; retro ve minimalist tasarımı, 612 beygir gücünde bir motorla birleştirmiş. 1950'li ve 60'lı yılların İtalya'sını temsil eden araç, Ferrari'nin '250 GT Berlinetta Lusso' ve '250 GT 2 + 2' modellerinden esinlenilmiş. Araç, 3.4 saniyede 100 kilometre, 9.3 saniyede de 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Roma'nın maksimum hızı ise saatte 320 kilometre.

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